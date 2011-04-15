В Китай экспортирована крупная партия птицеводческой продукции, Россельхознадзор

Под контролем Управления Россельхознадзора предприятием из Новосибирской области отправлено в Китай 24.9 т замороженных ног цыпленка-бройлера. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Производитель птицеводческой продукции аттестован и внесён в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая.



Вывоз экспортной продукции с территории Новосибирской области осуществлялся железнодорожным транспортом, далее морским транспортом с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортёра в сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного строго в соответствии с формой, согласованной с Китайской Народной Республикой, с обязательным наличием на бланке цветного логотипа.



Всего с начала 2019 года под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику экспортировано три партии птицеводческой продукции общим весом 74.7 т.



"AK&M" от 30.09.2019