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30/09/2019
16:19

В Китай экспортирована крупная партия птицеводческой продукции, Россельхознадзор

Под контролем Управления Россельхознадзора предприятием из Новосибирской области отправлено в Китай 24.9 т замороженных ног цыпленка-бройлера. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Производитель птицеводческой продукции аттестован и внесён в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая.

Вывоз экспортной продукции с территории Новосибирской области осуществлялся железнодорожным транспортом, далее морским транспортом с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортёра в сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного строго в соответствии с формой, согласованной с Китайской Народной Республикой, с обязательным наличием на бланке цветного логотипа.

Всего с начала 2019 года под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику экспортировано три партии птицеводческой продукции общим весом 74.7 т.

"AK&M" от 30.09.2019
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