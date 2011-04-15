РФ и Беларусь перейдут на электронную ветеринарную сертификацию

Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по результатам переговоров приняли решение о запуске пилотного проекта по взаимному поэтапному прекращению выдачи ветеринарных сопроводительных документов с использованием бланков с особой степенью защиты. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



Пилотным проектом предусмотрено, что с 10 октября 2019 года перемещение подконтрольной продукции - свинины, а с 1 декабря 2019 года готовой мясной продукции из свинины, говядины и птицы, между Республикой Беларусь и Российской Федерации будет осуществляется в сопровождении эВСД с дополнительной выдачей ветеринарных сертификатов, оформленных на обычной бумаге, содержащей QR-код, без использования бланков с особой степенью защиты.



Во избежание затруднений в оформлении эВСД Россельхознадзором подготовлена Инструкция о порядке оформления эВСД в компоненте "Меркурий" ФГИС "ВетИС".



При этом разработка технологических документов по реализации мероприятий по обеспечению обмена ветеринарными сопроводительными документами в рамках Евразийского экономического союза должна была быть проведена еще в III квартале 2015 года (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 года N 29 "О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 года N 132").



Не дождавшись практических мер перехода на электронную сертификацию при взаимной торговле в рамках ЕАЭС, Россия и Беларусь в двухстороннем формате приступили к интеграции информационных систем в области ветеринарии.



Переход на электронную ветеринарную сертификацию при взаимной торговле между Россией и Белоруссией позволит хозяйствующим субъектам стран сократить финансовые затраты, связанные с оплатой бланков ветеринарных сертификатов и обеспечит прослеживаемость продукции "от поля до прилавка".



"AK&M" от 30.09.2019