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30/09/2019
17:57

ДОМ.РФ с 1 октября улучшает условия по всем ипотечным программам

ДОМ.РФ с 1 октября улучшает условия по всем ипотечным программам.

Как говорится в сообщении банка, базовая ставка по ипотечным программам опустилась ниже 9%, банк ДОМ.РФ снизил ставку на 0.8 процентного пункта, теперь приобрести жильё на первичном рынке можно по базовой ставке 8.9%. Это предложение доступно для всех клиентов.

Таким образом, покупатели квартир в новостройках могут получить ипотеку под 8.9% без дополнительных условий. При этом для зарплатных клиентов банка, а также при сумме кредита для Москвы и Санкт-Петербурга от 8 млн и 4 млн для регионов, доступна ставка от 8.5%. На покупку готового жилья минимальная ставка составляет 9%. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 8.7%.

Ставка по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребёнка снижена до 4.9% (без дополнительных комиссий и оформления страхования). Ставка действует на весь срок кредита.

ДОМ.РФ создан в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.

"AK&M" от 30.09.2019
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