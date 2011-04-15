В.Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе в Россию гражданских воздушных судов

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 242 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом освобождается от налога на добавленную стоимость ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.



Кроме того, освобождается от налога на добавленную стоимость ввоз авиационных двигателей, запасных частей, используемых для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов, а также ввоз печатных изданий, опытных образцов, необходимых для разработки и (или) испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей.



Федеральным законом устанавливается ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при реализации гражданских воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, работ (услуг) по строительству гражданских воздушных судов, а также услуг по их передаче в аренду (лизинг).



"AK&M" от 30.09.2019