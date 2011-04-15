Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
15:26

В.Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе в Россию гражданских воздушных судов

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 242 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом освобождается от налога на добавленную стоимость ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Кроме того, освобождается от налога на добавленную стоимость ввоз авиационных двигателей, запасных частей, используемых для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов, а также ввоз печатных изданий, опытных образцов, необходимых для разработки и (или) испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей.

Федеральным законом устанавливается ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при реализации гражданских воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, работ (услуг) по строительству гражданских воздушных судов, а также услуг по их передаче в аренду (лизинг).

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100