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30/09/2019
15:21

В.Путин подписал закон о налоговом контроле в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральный закон направлен на совершенствование налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В частности, Федеральным законом к подакцизным товарам отнесены виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла или для производства спиртных напитков, произведённых по технологии полного цикла.

Кроме того, к подакцизным товарам также отнесены электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путём нагревания табака без его горения или тления.

Федеральным законом устанавливаются ставки акцизов на период 2020-2022 годов.

Федеральным законом также уточняется порядок выдачи свидетельств организациям, совершающим операции с этиловым спиртом, а также порядок применения налоговых вычетов в отношении этилового спирта.

"AK&M" от 30.09.2019
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