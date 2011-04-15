В.Путин внёс изменения в Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральный закон направлен на приведение отдельных положений части второй Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с положениями Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившего в силу с 1 января 2019 года.



Также В.Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".



Федеральным законом физическим лицам предоставлено право представлять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и иные документы (информацию) на бумажных носителях через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также право получать от налоговых органов документы через такие центры.



Кроме того, физические лица получают право на зачёт единого налогового платежа в счёт исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц.



Установлено, что вынесение решения о взыскании задолженности по налогам и страховым взносам за счёт денежных средств на банковских счетах налогоплателыциков-организаций, индивидуальных предпринимателей и налоговых агентов возможно, если сумма задолженности, подлежащая взысканию, превысит 3000 руб.



Помимо этого, налогоплателыцикам-организациям предоставлено право на замену ареста имущества на банковскую гарантию или поручительство третьих лиц.



Закреплены нормы, направленные на совершенствование механизма разрешения споров, возникающих при применении налоговыми органами договаривающихся государств положений соглашений об избежании двойного налогообложения.



Федеральным законом уточнены нормы, регулирующие порядок применения налога на добавленную стоимость при вывозе припасов, а также при реорганизации организаций.



Кроме того, Федеральным законом уточнены отдельные положения глав 23, 25, 253, 26, 261, 262, 263, 265, 28, 30 - 34 Налогового кодекса Российской Федерации.





"AK&M" от 30.09.2019