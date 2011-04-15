В.Путин внёс изменения в части Налогового кодекса Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом устанавливается ставка налога на добавленную стоимость 0% в отношении работ (услуг) по перевозке или транспортировке порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров, перемещаемых через территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и работ (услуг), непосредственно связанных с указанной перевозкой или транспортировкой.







"AK&M" от 30.09.2019