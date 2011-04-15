В.Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи с ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом освобождаются от налогообложения доходы физических лиц, полученные в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или) физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями.



Кроме того, Федеральным законом освобождаются от налогообложения доходы физических лиц, полученные в качестве платы за наём жилых помещений (арендной платы) от физических лиц, пострадавших в связи с указанными событиями, в пределах сумм, предоставленных таким лицам на указанные цели из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.





"AK&M" от 30.09.2019