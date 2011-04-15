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30/09/2019
17:45

Ингосстрах расширяет агентскую сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В рамках реализации стратегии развития филиал Ингосстраха в Санкт-Петербурге расширяет агентскую сеть компании в регионе. Об этом сообщает страховая компания.

Новые агентские офисы открылись в Санкт-Петербурге, городах Луга и Сестрорецк Ленинградской области.

Открытие новых офисов позволит осуществлять набор и обучение страховых агентов – компания привлекает как опытных специалистов, так и новичков, желающих получить опыт в страховом деле. Специалистами Ингосстраха проводятся регулярные тренинги по различным видам страхования, а также консультации с клиентами. Особое внимание уделяется продуктам страхования имущества, набирающим популярность у клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Помимо этого, в офисах можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, жилого или дачного дома, коммерческой недвижимости), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также получить консультацию при наступлении страхового случая.

"Мы высоко оцениваем опыт агентов, сотрудничающих с нашей компанией, и готовы помогать им развивать профессиональные компетенции. Открытие новых агентских офисов позволяет нам делиться экспертизой по разным видам страхования и оказывать поддержку агентам, а также обеспечить доступность страховых услуг на территории региона", – комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 30.09.2019
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