Ингосстрах расширяет агентскую сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В рамках реализации стратегии развития филиал Ингосстраха в Санкт-Петербурге расширяет агентскую сеть компании в регионе. Об этом сообщает страховая компания.



Новые агентские офисы открылись в Санкт-Петербурге, городах Луга и Сестрорецк Ленинградской области.



Открытие новых офисов позволит осуществлять набор и обучение страховых агентов – компания привлекает как опытных специалистов, так и новичков, желающих получить опыт в страховом деле. Специалистами Ингосстраха проводятся регулярные тренинги по различным видам страхования, а также консультации с клиентами. Особое внимание уделяется продуктам страхования имущества, набирающим популярность у клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Помимо этого, в офисах можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, жилого или дачного дома, коммерческой недвижимости), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также получить консультацию при наступлении страхового случая.



"Мы высоко оцениваем опыт агентов, сотрудничающих с нашей компанией, и готовы помогать им развивать профессиональные компетенции. Открытие новых агентских офисов позволяет нам делиться экспертизой по разным видам страхования и оказывать поддержку агентам, а также обеспечить доступность страховых услуг на территории региона", – комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 30.09.2019