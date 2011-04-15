Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток индикаторов подняться выше в первой половине дня, завершились снижением трех основных индексов на 1-1.9%. Индекс S&P500 в очередной раз отступил от средней полосы Боллинджера дневного графика (2630 пунктов), указывая на преждевременность суждений о возвращении к полноценному росту. Инвесторы опасались распространения вируса и не смогли получить достаточной поддержки от новостей по подготовке законодателями уже четвертого пакета мер экономической помощи. Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 3.2%.



Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.8%, которое наблюдалось на фоне попыток роста в США.



На торгах в Азии утром не наблюдается единства настроений. Японский Nikkei 225 обвалился примерно на 4.5%. Фондовые индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0.5%, индикатор Гонконга Hang Seng теряет почти 3%.



С одной стороны, благоприятное влияние на настроения оказывают данные о росте индекса деловой активности в промышленности Китая в марте, по оценке Caixin, с 40.3 до 50.1 пункта (ожидалось 45.5 пункта). С другой, на рынках не исключают последующего ухудшения данных из-за коронавируса, число заболевших которым по всему миру уже превысило 750 тыс.



Нефтяные фьючерсы утром теряют около 2-3.5% после разнонаправленной динамики накануне. Майские фьючерсы на нефть WTI расположены немногим выше $20, июньские фьючерсы на нефть Brent пытаются удержаться выше $25.



Склонность к риску на биржах вновь снизилась, несмотря на заявления Д.Трампа о намерении обсудить вопрос нефтяных цен с Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, данные Американского института нефти показали скачок запасов черного золота на прошлой неделе на 10.5 млн баррелей. Отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти на 4.33 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов почти на 3 млн баррелей – негативно для цен.



Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали уверенный рост, но не смогли подняться выше района максимумов конца марта (2520 и 1030 пунктов), что само по себе указывает на некоторую неуверенность "быков". Утром внешний фон также предвещает отступление индикаторов вниз, к ближайшим поддержкам 2420 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.



Рубль накануне укрепился более чем на 1% к доллару и евро, но не смог преодолеть технические уровни, открывающие горизонты для развития роста. Пара доллар/рубль осталась выше отметки 77.50 руб. и, значит, может стремиться к возвращению в район 80 руб. Пара евро/рубль отступила от поддержки 85.50 руб., в связи с чем можно ожидать роста ближе к 88 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус ввиду ухудшения внешнего фона. В течение дня ожидаемая слабая статистика по промышленности стран Европы и США, а также первые данные о состоянии американского рынка труда за март могут ускорить продажи. Пессимистичный настрой вернулся на биржи, хотя с утра данные показали неожиданный скачок розничных продаж Германии в феврале на 6.4% г/г – не исключено, что потребители закупались, предвещая введение карантинных мер в стране.



"AK&M" от 01.04.2020