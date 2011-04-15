Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанк Онлайн стал доступен в 22 регионах России

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка — Сберлогистика. Об этом говорится в сообщении банка.



Кнопка "Отправить посылку" появилась в меню на главном экране приложения Сбербанк Онлайн и доступна более чем 23 млн пользователей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Хабаровске и Челябинске.



Отправить посылку пользователи Сбербанк Онлайн могут с курьером с помощью продукта "Сберкурьер" по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы Сберлогистики по всей стране обеспечены всеми необходимыми средствами защиты (маски по стандарту FFP3, перчатки, антисептики) и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.



На условиях продукта "Сберпосылка" отправление можно сделать, также избежав лишних контактов, через постаматы, которые работают как на прием посылок, так и на выдачу. Стоимость такой услуги в рамках специального промотарифа составляет 99 руб.



При оформлении посылки в приложении пользователи указывают город назначения, доступный для этого города способ доставки ("Сберкурьер" или "Сберпосылка"), а также контактные данные получателя, его адрес или удобный пункт выдачи.



Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг), габариты и, по желанию, ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.



Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью СМС-уведомлений.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 01.04.2020