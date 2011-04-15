Россельхозбанк сделал бесплатным расчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса

Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка.



Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами. В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания: открытие и ведение счета, платежи на счета юридических и физических лиц, операции с наличными денежными средствами, оформление корпоративной карты; подключение зарплатного проекта и иные услуги. Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка во всех регионах присутствия РСХБ.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 01.04.2020