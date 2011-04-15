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01/04/2020
14:31

ВЭБ.РФ предоставил первые поручительства

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" предоставила первые поручительства на сумму 20 млрд руб. каждое в пользу Сбербанка и ВТБ. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Всего ВЭБ.РФ планирует предоставить поручительств до 100 млрд руб. в пользу системообразующих банков РФ и МСП Банка. Поручительства предоставляются в обеспечение субъектов МСП по возврату кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты.

Решение о расширении доступа бизнеса к льготному кредитованию и предоставлении беспроцентных займов на выплату заработной платы сотрудникам МСП приняло Правительство РФ.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 01.04.2020
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