АКРА подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации на уровне A-, прогноз "Стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 марта 2020 года подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации на уровне A-, прогноз "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



АКРА подтвердило Правительству РФ следующие рейтинги по международной шкале: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне A- и в национальной валюте — A-; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне S1 и в национальной валюте — S1. Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу: в иностранной валюте — "Стабильный", в национальной валюте — "Стабильный".



"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. "Стабильный" прогноз означает, что в свете ожидаемого в 2020 году циклического замедления экономического роста, связанного с неблагоприятной внешней конъюнктурой и пандемией коронавируса, Правительство РФ располагает широким кругом возможностей для проведения контрциклической бюджетной политики.



Долговое финансирование дефицита при этом не является необходимостью и, вероятно, будет применяться крайне ограниченно, учитывая значительный объем ликвидных остатков консолидированного бюджета. Скоординированность экономических политик и их долгосрочный характер, которые позволили существенно снизить зависимость курса национальной валюты от колебаний мировых цен на товары российского экспорта, позволяют рассчитывать на умеренный прирост инфляции в 2020 году и относительно сдержанную реакцию потребления, инвестиций и доходов населения. Устойчивая внешняя позиция обеспечена тем, что международные резервы превышают внешний долг Правительства РФ и других секторов (на 15% на 1 января 2020 года), внешний долг частично (на 28.5%) номинирован в национальной валюте. Такой объем резервов более чем достаточен как для компенсации избыточной волатильности валютного курса, так и для рефинансирования краткосрочного валютного долга российских компаний.



"AK&M" от 01.04.2020