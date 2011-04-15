РСХБ и ВетЭксперт запустят телеветеринарию для сельскохозяйственных животных

РСХБ совместно с компанией "ВетЭксперт" запустят телеветеринарию для сельскохозяйственных животныхю Об этом говорится в сообщении банка.



Фермеры смогут получать онлайн-консультации по вопросам здоровья и ухода за животными, а также подбора кормов и технического обеспечения процессов агропроизводства. Кроме того, РСХБ и ВетЭксперт сделают для аграриев доступным сервис удаленной правовой поддержки, который упростит взаимодействие с государственной ветеринарной службой. Сервис заработает до конца 2020 года.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 01.04.2020