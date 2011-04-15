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01/04/2020
13:22

В московском метро на 50% снизят плату за право торговли

В Московском метрополитене на 50% уменьшат плату за право торговли на территории метро, а также за размещение объектов торговли и сервиса в подуличных переходах и вестибюлях. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Эта мера вводится для поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса на время режима повышенной готовности в городе из-за коронавируса.

"В мосметро заключено около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинга и право торговли в киосках и павильонах. В ближайшее время мы заключим с ними дополнительные соглашения о снижении ежемесячной платы - в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса по поручению Мэра", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, цитируемый в сообщении.

Во вторник, 31 марта, по состоянию на 10:00 MSK пассажиропоток в метро снизился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в Московском метрополитене контрагенты осуществляют торговлю на более чем 5.7 тыс. кв м. Из них около 365 кв м приходится на вендинг и более 5.3 тыс. кв м - на торговлю товарами повседневного спроса в нестационарных торговых точках. Они располагаются в подуличных переходах как центральных станций метро, так и станций отдаленных районов столицы.



"AK&M" от 01.04.2020
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