Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, поправки в закон о ЦБ, предусматривающие кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.



Достаточно будет просто позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заемщик сможет предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения.



Закон предусматривает также кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Перечень таких отраслей определит Правительство РФ.







"AK&M" от 01.04.2020