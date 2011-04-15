Судебный конфликт акционеров ГМК "Норильский никель" приостановлен

Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича отозвали апелляцию на решение Высокого суда Лондона по спору с Русалом о продаже акций ГМК "Норильский никель", пишет газета "Коммерсантъ".



Эти решения были приняты еще в ноябре 2019 года. "Мы проанализировали ситуацию и приняли решение, что продолжение процесса негативно отразится на деятельности "Норникеля"",- пояснил "Ъ" представитель "Интерроса", структурой которого является Whiteleave.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 01.04.2020