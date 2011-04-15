Открытие летних веранд в Москве перенесено с 1 апреля на 15 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.



Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня.

В рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля, кроме доставки и работы на вынос. "Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения - будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу", сообщил мэр.





"AK&M" от 01.04.2020