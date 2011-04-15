Госдума приняла закон, усиливающий контроль за деятельностью госкорпораций

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Правительство РФ полномочиями по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Закон устанавливает требования к содержанию годовых отчетов госкорпораций — Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Росавтодора, ВЭБ.РФ, АСВ, Фонда содействия реформированию ЖКХ. Требования будет устанавливать Правительство РФ.



Речь, в частности, идет о ключевых показателях эффективности, от которых должна зависеть оплата труда работников, а также об участии корпораций в решении социальных задач.



Кроме того, отчеты должны содержать информацию об отчуждении долей хозяйственных обществ, учредителем или участником которых является корпорация, а также обо всех крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25% и более стоимости активов. Фактически это будет первый шаг по установлению государственного контроля за деятельностью госкорпораций, подчеркивается в сообщении.



В настоящее время госкорпорации представляют в Правительство только ежегодную бухгалтерскую отчетность, свидетельствующую о том, что в течение финансового года корпорации не осваивают в полном объеме перечисленные им бюджетные средства, которые размещаются, как правило, на счетах в коммерческих банках. Это десятки миллиардов рублей, а проценты по депозитам зачисляются в доход корпораций.



"Но бухгалтерская отчетность не позволяет оценить, насколько деятельность корпораций и госкомпаний соответствует целям создания и каков их вклад в экономику. Иными словами, корпорации, созданные для развития страны и получающие бюджетные ассигнования, не подотчетны ни Правительству, ни парламенту, то есть ни государству, ни обществу", - говорится в сообщении.



"AK&M" от 01.04.2020