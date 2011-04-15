Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/04/2020
14:49

Госдума приняла закон, усиливающий контроль за деятельностью госкорпораций

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Правительство РФ полномочиями по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Закон устанавливает требования к содержанию годовых отчетов госкорпораций — Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Росавтодора, ВЭБ.РФ, АСВ, Фонда содействия реформированию ЖКХ. Требования будет устанавливать Правительство РФ.

Речь, в частности, идет о ключевых показателях эффективности, от которых должна зависеть оплата труда работников, а также об участии корпораций в решении социальных задач.

Кроме того, отчеты должны содержать информацию об отчуждении долей хозяйственных обществ, учредителем или участником которых является корпорация, а также обо всех крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25% и более стоимости активов. Фактически это будет первый шаг по установлению государственного контроля за деятельностью госкорпораций, подчеркивается в сообщении.

В настоящее время госкорпорации представляют в Правительство только ежегодную бухгалтерскую отчетность, свидетельствующую о том, что в течение финансового года корпорации не осваивают в полном объеме перечисленные им бюджетные средства, которые размещаются, как правило, на счетах в коммерческих банках. Это десятки миллиардов рублей, а проценты по депозитам зачисляются в доход корпораций.

"Но бухгалтерская отчетность не позволяет оценить, насколько деятельность корпораций и госкомпаний соответствует целям создания и каков их вклад в экономику. Иными словами, корпорации, созданные для развития страны и получающие бюджетные ассигнования, не подотчетны ни Правительству, ни парламенту, то есть ни государству, ни обществу", - говорится в сообщении.

"AK&M" от 01.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100