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01/04/2020
15:32

Почти все туристы по линии туроператоров вернулись в РФ, сообщает Ростуризм

К настоящему времени подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Ростуризм.

За минувшие две недели в страну вернулось около 160 тыс. организованных туристов из 43 стран мира.

Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции. Остальные туристы, если дата их вылета приходилась на более поздний срок, вернулись более ранними рейсами по договоренности с туроператорами. Сейчас за рубежом остается 109 человек, которые являются клиентами туроператоров. Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле (77 человек в странах на материке и 32 человека в круизах).

Начиная с 19 марта, российские туроператоры по рекомендации Ростуризма временно прекратили отправку туристов за пределы РФ. Туристам, которые забронировали туры, оказывается максимальное содействие в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздние даты.

Вместе с тем, в разных странах мира все еще остается большое количество российских граждан, в том числе туристов, самостоятельно организовавших поездки за рубеж. Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма. Так, для самостоятельных туристов при поддержке российских туроператоров уже организованы специальные чартерные рейсы из Марокко, Филиппин и Индии (Гоа). Ряд направлений в настоящее прорабатывается, в частности страны Латинской Америки.



"AK&M" от 01.04.2020
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