МТС объявили план выкупа акций

ПАО "МТС" объявило деталях одобренной советом директоров программы обратного выкупа акций.



Совет директоров МТС одобрил выкуп собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS) посредством реализации плана приобретения акций, разрешающего осуществлять сделки на открытом рынке, сделки по ускоренному выкупу (accelerated repurchase) и/или заключаемые в частном порядке сделки на сумму, не превышающую 15 млрд руб., что включает средства, которые будут затрачены на приобретение акций компании у компании Sistema Finance S.A. как описано ниже. Компания может осуществлять приобретение в рамках плана приобретения в соответствии с Правилом 10b5-1 закона о ценных бумагах и биржах США 1934 года в текущей редакции.



План приобретения будет реализован 100% дочерним обществом компании, ООО "Бастион". Сумма в 15 млрд руб. составляет около $193 млн из расчета 77.73 руб. к $1 по курсу ЦБ РФ на 28 марта.



Правило 10b5-1 позволяет компании осуществлять выкуп собственных акций и ADS в случаях, в которых это иначе запрещалось бы законодательством об инсайдерской торговле или в силу установленного компанией периода временной приостановки операций с ценными бумагами. Назначенный компанией брокер будет наделен полномочиями с учетом установленных планом приобретения условий и ограничений осуществлять выкуп акций и ADS компании на открытом рынке в соответствии с условиями плана приобретения. Приобретения регулируются нормативными актами комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) и могут быть предметом определенных ограничений, установленных планом приобретения по цене, объему торговли и срокам, указанным в плане приобретения. Компания может прекратить действие плана приобретения в любой момент.



Покупки в рамках плана приобретения носят дискреционный характер и будут осуществляться на рыночных условиях периодически и в соответствии с потребностями компании в ликвидности. План приобретения вступает в силу 31 марта и действует в течение 2020 календарного года. Все фактические операции по приобретению, осуществленные в рамках плана приобретения, будут раскрыты в годовом отчете компании по Форме 20-Ф и отчетах по Форме 6-К, которые будут направлены в КЦББ, размещены на вебсайте компании или раскрыты иным образом в соответствии с требованиями законодательства РФ.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.



"AK&M" от 01.04.2020