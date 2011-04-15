Транснефть урегулировала последствия инцидента на "Дружбе"

ПАО "Транснефть" от 24 июля 2019 года, ПАО "Сургутнефтегаз" и французский концерн Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с попаданием в результате противоправных действий третьих лиц в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, в отношении объемов нефти, поставленных в адрес Total, включая поставки на рынок Германии. Об этом говорится в сообщении Транснефти.



Подписанные документы касаются поставок нефти ПАО "Сургутнефтегаз" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода Лейне, принадлежащего группе Total.



Сумма урегулирования покрывает претензии Сургутнефтегаза, концерна Total и связанных с ними лиц, включая претензии немецкого НПЗ Лейне, и не превышает предельный размер компенсации в $15 за 1 баррель некондиционной нефти.



Транснефть находится в завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром нефть" в отношении поставок на немецкий завод концерна Total.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



Total - французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Штаб-квартира расположена в Париже.



ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших компаний нефтяной отрасли России. Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



"AK&M" от 01.04.2020