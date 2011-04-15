Ростех поставит наркозно-дыхательную технику в десять регионов

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" оснастит медучреждения десяти регионов России аппаратами искусственной вентиляции легких и оборудованием для дыхательной терапии. Об этом сообщил Ростех.



Медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.



Основной объем поставки составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 кг. Устройства применяются при реанимации, выхаживании и интенсивной терапии. Все оборудование обеспечивает полное или частичное замещение и поддержку дыхательной функции у пациентов.



Клиники Петербурга и Челябинской области получат аппарат МАИА-01. Это единственный отечественный анестезиологический комплекс, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство может применяться для лечения взрослых и детей старше года.



В Воронежскую область поступит аппарат неинвазивной респираторной поддержки дыхания новорожденных АПДН-01. Он необходим для проведения эффективной дыхательной терапии постоянным положительным давлением (CPAP-терапия).



Все оборудование выпускается на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). На сегодняшний день предприятие является ведущим разработчиком и производителем медицинской техники в составе холдинга "Швабе".



Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 01.04.2020