Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/04/2020
17:07

Инфляция с 24 по 30 марта, по данным Росстата, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 24 по 30 марта 2020 года, составила 0.2%, с начала марта - 0.7%, с начала года - 1.5%. Об этом сообщил Росстат.

C 24 по 30 марта выросли цены на сахар-песок - на 3.5%. Яйца куриные подорожали - на 2,3%, крупа гречневая - на 2.2%, рис шлифованный - на 1.2%, мясо кур - на 1%, говядина, мука пшеничная, макаронные изделия и вермишель - на 0.6-0.8%, свинина, баранина, консервы мясные, масло подсолнечное и соль поваренная - на 0,3-0.5%.

Снизились цены на молоко питьевое пастеризованное - на 0.1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на лук репчатый подорожал на 7.8%, морковь - на 3.7%, капуста белокочанная - на 3.3%, картофель - на 2.8%, яблоки - на 2.2%. В то же время огурцы стали дешевле на 5%, помидоры - на 0.7%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.



AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100