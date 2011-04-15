Траты россиян за неделю сократились на 6.2%

За неделю, с 23 по 29 марта, траты россиян упали на 6.2% по сравнению с предшествующей неделей. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года прирост составил 0.2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в данных аналитиков лаборатории "СберДанные" был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях. После этого активность покупателей быстро пошла на спад, что было заметно уже на прошедших выходных.



Спецификой недели 23-29 марта стало выраженное снижение расходов, связанных с поездками. Траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20-50% ниже, чем в прошлом году. Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории "Развлечения" (-78.1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 года), а также в сегментах "Одежда, обувь и аксессуары" (-51%) и "Кафе, рестораны" (-42.6%), подчеркивается в сообщении.



Продолжает усугубляться ситуация в отраслях туристической сферы. Расходы на отели в России почти в два раза ниже уровня 2019 года, на авиабилеты - на 83% ниже, чем год назад. В турагентствах падение составляет более 90%. Аналитики "СберДанных" полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований.



Благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как продовольствие и бытовая техника, по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов. За четыре полные недели месяца номинальный прирост составил не менее 5% г/г. Оборот розничной торговли, скорее всего, вырастет даже быстрее, так как львиная доля дополнительного спроса пришлась на товары, а не на услуги.



Однако аналитики отмечают "узость" структуры этого роста. Количество сегментов, где есть положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей, последовательно снижается. За период 23-29 марта 48 из 59 анализируемых категорий сократились в реальном выражении. В ходе следующей - нерабочей - недели негативные тенденции наверняка будут превалировать.



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