Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/04/2020
17:18

Траты россиян за неделю сократились на 6.2%

За неделю, с 23 по 29 марта, траты россиян упали на 6.2% по сравнению с предшествующей неделей. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года прирост составил 0.2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в данных аналитиков лаборатории "СберДанные" был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях. После этого активность покупателей быстро пошла на спад, что было заметно уже на прошедших выходных.

Спецификой недели 23-29 марта стало выраженное снижение расходов, связанных с поездками. Траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20-50% ниже, чем в прошлом году. Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории "Развлечения" (-78.1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 года), а также в сегментах "Одежда, обувь и аксессуары" (-51%) и "Кафе, рестораны" (-42.6%), подчеркивается в сообщении.

Продолжает усугубляться ситуация в отраслях туристической сферы. Расходы на отели в России почти в два раза ниже уровня 2019 года, на авиабилеты - на 83% ниже, чем год назад. В турагентствах падение составляет более 90%. Аналитики "СберДанных" полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований.

Благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как продовольствие и бытовая техника, по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов. За четыре полные недели месяца номинальный прирост составил не менее 5% г/г. Оборот розничной торговли, скорее всего, вырастет даже быстрее, так как львиная доля дополнительного спроса пришлась на товары, а не на услуги.

Однако аналитики отмечают "узость" структуры этого роста. Количество сегментов, где есть положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей, последовательно снижается. За период 23-29 марта 48 из 59 анализируемых категорий сократились в реальном выражении. В ходе следующей - нерабочей - недели негативные тенденции наверняка будут превалировать.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100