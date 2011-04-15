В.Путин подписал закон, предусматривающий либерализацию валютного контроля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Статья 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется частью 5(2), предусматривающей административную ответственность за невыполнение обязанностей по репатриации валютной выручки, по обеспечению получения на свои счета валюты РФ по внешнеторговым контрактам, для которых валютным законодательством предусматривается оформление паспорта сделки, или по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, если сумма зачисленных с нарушением установленного срока либо незачисленных денежных средств по однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 100 млн руб. и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.



Как говорится в сообщении пресс-службы Российского экспортного центра, поправки в уголовное и административное законодательство существенно смягчают ответственность за неисполнение обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, а также в значительной степени снижают риски для экспортеров.



В частности, они предполагают значительное увеличение порога суммы невозвращенных денежных средств, за которые наступает уголовное наказание: в отношении крупного размера с 9 млн руб. до 100 млн руб., особо крупного - с 45 млн руб. до 150 млн руб.



Установлено также, что уголовная ответственность будет наступать только за повторно совершенное правонарушение, то есть только в том случае, если ранее бизнесмен уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.



В части административной ответственности вводится возможность применять в качестве наказания предупреждение, а не только штраф.





"AK&M" от 01.04.2020