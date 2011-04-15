Повтор! Инфляция с 24 по 30 марта, по данным Росстата, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 24 по 30 марта 2020 года, составила 0.2%, с начала марта - 0.7%, с начала года - 1.5%. Об этом сообщил Росстат.



C 24 по 30 марта выросли цены на сахар-песок - на 3.5%. Яйца куриные подорожали - на 2,3%, крупа гречневая - на 2.2%, рис шлифованный - на 1.2%, мясо кур - на 1%, говядина, мука пшеничная, макаронные изделия и вермишель - на 0.6-0.8%, свинина, баранина, консервы мясные, масло подсолнечное и соль поваренная - на 0,3-0.5%.



Снизились цены на молоко питьевое пастеризованное - на 0.1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на лук репчатый подорожал на 7.8%, морковь - на 3.7%, капуста белокочанная - на 3.3%, картофель - на 2.8%, яблоки - на 2.2%. В то же время огурцы стали дешевле на 5%, помидоры - на 0.7%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.







"AK&M" от 02.04.2020