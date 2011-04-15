В.Путин подписал закон, ужесточающий наказание за фейки

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, Уголовный кодекс дополняется статьей 2071, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в частности о чрезвычайных ситуациях, связанных с эпидемией, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств.



За совершение указанного деяния предусматривается такое наказание, как штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до 3-х лет.



Кроме того, УК дополняется статьей 2072, в соответствии с которой устанавливается ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Если такие последствия будут выражаться в причинении вреда здоровью человека, виновное лицо может быть осуждено к штрафу в размере до 1.5 млн руб., либо к исправительным работам на срок до одного года, либо к принудительным работам на срок до 3-х лет, либо к лишению свободы на тот же срок.



В случае если указанное деяние повлекло по неосторожности смерть человека, виновному лицу будут грозить штраф в размере до 2 млн руб., либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.



"AK&M" от 02.04.2020