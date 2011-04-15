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02/04/2020
10:37

В.Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон вносит в статью 236 Уголовного кодекса изменения, предусматривающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, ответственность устанавливается за нарушение таких правил не только в случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, но и в случае, если действиями виновного лица создана угроза массового заболевания.

При этом максимальный срок наказания в виде лишения свободы увеличен с одного года до 2-х лет.

Кроме того, вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Вносятся корреспондирующие изменения в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса в целях уточнения подсудности и подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 2071, 2072 и 236 Уголовного кодекса.


"AK&M" от 02.04.2020
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