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02/04/2020
10:59

Сбербанк запустил бесплатный сервис для быстрого поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации, а соискателям — быстро найти новую работу. Об этом говорится в сообщении банка.

Beremnarabotu.ru поможет позаботиться о временном трудоустройстве сотрудников компаниям, которые вынуждены приостановить свою деятельность в связи с принятыми мерами по самоизоляции граждан и ограничению деятельности предприятий. Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации.

Проект Beremnarabotu.ru запущен в рамках экосистемы Сбербанка. Оператором маркетплейса вакансий выступает Работа.ру — объединенная команда Сбербанка и Работа.ру запустила пилотную версию проекта в рекордно короткие сроки, за 2 дня. Уже сейчас на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России. В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка заявил: "Мы запустили Beremnarabotu.ru в экстремальных условиях и в рекордно короткие сроки. Это стало возможным благодаря эффективной работе компаний в экосистеме Сбербанка. Синергия, коммуникация в режиме реального времени в рамках единой экосистемы из более 40 компаний позволяет нам быстро определять критические точки, находить новые ресурсы и запускать проекты, которые помогут людям и бизнесу по всей стране. Мы приглашаем все компании использовать данный сервис для размещения своих вакансий в этот непростой период".

Вадим Шаповалов, генеральный директор сервиса Работа.ру добавил: "Подобные меры поддержки адресованы наиболее уязвимым слоям населения, которые остались без стабильного финансового потока. Уверен, что наша инициатива совместно с компаниями экосистемы Сбербанка поможет быстро найти временную работу и заработок тем, кому это необходимо. Мы отмечаем возросший спрос на специалистов в сферах продуктового ритейла и e-commerce, служб доставки, транспорта и логистики. Понимая важность проекта, мы реализовали и выпустили его в сжатые сроки".

Первые участники маркетплейса Beremnarabotu.ru — федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. Сейчас компания активно расширяет команду сборщиков и курьеров в 44 городах России, в планах СберМаркета — в апреле увеличить количество сборщиков и курьеров в 4 раза, до 10 тысяч человек и Сберлогистика – компания экосистемы Сбербанка, логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 02.04.2020
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