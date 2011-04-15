Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на начало апреля 2020 года находится ниже обычного уровня. Об этом говорится в сообщении банка.



Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существенно ниже обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. Продажи клиентам и выдачи со вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 02.04.2020