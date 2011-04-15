РЖД отменили сбор за возврат билетов

РЖД принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210.6 руб. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Об этом сообщила компания.



Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 02.04.2020