Российский рынок готов к отскоку с оглядкой на нефть

После вчерашней умеренно просадки в ответ на новый виток распродаж на Уолл-стрит и низкие цены на нефть, сегодня российский рынок начал сессию с подъема, который в случае дальнейшего улучшения настроений инвесторов может получить развитие в течение дня. После смешанных торгов в Азии, Европа открылась в скромном плюсе, а американские фьючерсы перешли к восстановлению. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Если эта хрупкая тенденция сохранится или даже усилится, российский рынок продемонстрирует готовность к более внятному локальному отскоку. С начала сессии индекс МосБиржи и РТС приподнялись на 1.73% и 3.03% соответственно.



В Китае эпидемия коронавируса идет на спад, на фоне чего власти заговорили о снятии карантина. С одной стороны, это позитивный сигнал, но с другой - инвесторы опасаются, что расслабляться еще слишком рано, и такое решение может повлечь новую вспышку заболевания.



В Италии темпы распространения вируса замедляются, тогда как в ряде других стран число случаев продолжает расти, что в целом не предполагает полноценного возвращения спроса на риск на данном этапе.



При этом локальный позитив для отечественного рынка несет улучшение обстановки на рынке нефти. Brent с утра подрастает, превысив отметку $27 за баррель. Инвесторами движут надежды на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к волевому решению вместо продолжения ценовой войны, о чем накануне говорил Д.Трамп.



Впрочем, на этом факторе рынок не сможет продолжить восстановление - трейдерам нужны конкретные изменения в лучшую сторону, тогда как вербальные интервенции оказывают лишь временную поддержку котировкам. Другими словами, текущее восстановление может быстро угаснуть, поэтому делать ставки на дальнейший рост цен пока по-прежнему не имеет смысла.



"AK&M" от 02.04.2020