Рубль растет против доллара и евро

Пара USDRUB с открытия дня просела на 1.17% и к 10:30 МСК котируется на уровне 77.80. Поддержку рублю оказывает локальное восстановление нефти, которое вряд ли будет продолжительным. Рост волатильности на рынке "черного золота" является следствием экспирации майских фьючерсов. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Фундаментальный фон, как и раньше, остается на стороне продавцов. Давление на котировки продолжат оказывать падение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции, негативно повлиявшей на мировую экономическую активность.



Против роста нефти также ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Как стало известно, Саудовская Аравия в среду увеличила добычу до 12 млн баррелей в день. По сравнению с показателем прошлого месяца, рост составил 2 млн баррелей. Кроме того, в планах саудитов дополнительно увеличить производство нефти в мае на 600 тыс. баррелей в день.



Ожидается, что до конца текущей сессии рубль все же уступит лидерство американскому конкуренту. В 15:30 МСК в США будет опубликован отчет по числу заявок на пособие по безработице. Учитывая слабые прогнозы, еще один провальный макроэкономический отчет может подстегнуть интерес к доллару, как защитному активу. Напомним, что доллар остается самым ликвидным инструментом валютного рынка. Учитывая сказанное, пара USDRUB по-прежнему сохраняет потенциал для движения в район 80.00.









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"AK&M" от 02.04.2020