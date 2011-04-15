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02/04/2020
14:13

Кабмин предлагает одномоментное авансирование госконтрактов по ОПК в 80%

Правительство предлагает одномоментное 80-процентное авансирование госконтрактов по ОПК, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключённых контрактов. Это позволит хеджировать финансовые риски предприятий и обеспечит их более планомерную загрузку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров.

"Правительство подготовило ряд предложений. Речь идёт о том, чтобы ускорить размещение заданий государственного оборонного заказа за счёт заключения госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам", - сообщил М.Мишустин.

Ещё одна необходимая для ОПК мера, по словам премьера, сконцентрировать весь объём закупок авиационной и автомобильной техники, рассчитанный в государственной программе вооружений до 2027 года, на период до 2024 года.

"Тем самым мы сможем увеличить серийность и обеспечить опережающие поставки данной продукции. А это, несмотря на падение рыночного спроса, положительно повлияет на рентабельность предприятий", - сказал М.Мишустин.


"AK&M" от 02.04.2020
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