РЖД прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране. Об этом говорится в сообщении компании.



В связи с этим ООО "РЖД Интернешнл" прекратило работу по проекту "Гармсар - Инче Бурун", реализуются мероприятия по закрытию филиала общества в Тегеране.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 02.04.2020