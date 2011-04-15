Минсельхоз подписал соглашение с РСХБ о выдаче льготных потребительских кредитов на селе

Минсельхоз и Россельхозбанк подписали соглашение о реализации программы льготного потребительского кредитования сельских жителей - одного из ключевых инструментов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом говорится в сообщении министерства.



Льготный кредит по ставке до 5% годовых предоставляется гражданам России с постоянной регистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет. Его сумма может составлять до 250 тыс. руб. (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области - до 300 тыс. руб.) на срок до 5 лет. Льготная процентная ставка в размере 3% годовых действует при оформлении личного страхования.



Кредит можно использовать для повышения уровня благоустройства домовладений, в том числе на приобретение и монтаж оборудования для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.





"AK&M" от 02.04.2020