Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/04/2020
17:56

Минсельхоз подписал соглашение с РСХБ о выдаче льготных потребительских кредитов на селе

Минсельхоз и Россельхозбанк подписали соглашение о реализации программы льготного потребительского кредитования сельских жителей - одного из ключевых инструментов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом говорится в сообщении министерства.

Льготный кредит по ставке до 5% годовых предоставляется гражданам России с постоянной регистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет. Его сумма может составлять до 250 тыс. руб. (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области - до 300 тыс. руб.) на срок до 5 лет. Льготная процентная ставка в размере 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

Кредит можно использовать для повышения уровня благоустройства домовладений, в том числе на приобретение и монтаж оборудования для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.


"AK&M" от 02.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100