ГК "Хевел" завершила строительство Адыгейской СЭС

Группа компаний "Хевел" завершила строительство Адыгейской СЭС общей мощностью 4 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.



Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 5132 млн кВт*ч.



Работы по сооружению первого в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пуско-наладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в мае этого года.



В республике ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4.9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.



Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Республике Адыгея между "Хевел" и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн руб.



ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкоплёночных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.



"AK&M" от 02.04.2020