Нефть тянет российский рынок вверх

Во второй половине торгов четверга российские индексы остаются на положительной территории, хотя и не стремятся к развитию импульса. В условиях сдержанного подъема западных площадок поддержку нашим активам оказывает растущая нефть, которая в свою очередь оживилась на ожиданиях мер со стороны России, Саудовской Аравии и США после недавних заявлений Д.Трампа и комментариев В.Путина на тему обсуждения цен на нефть с партнерами по ОПЕК+. К 13.50 МСК индекс МосБиржи и РТС повышаются на 1.71% и 2.35% соответственно. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Однако текущая динамика по-прежнему не означает, что у рынков появился повод для устойчивого восстановления. Скорее всего, после отскока на площадки снова вернутся продавцы, чтобы зафиксировать прибыль, поскольку ситуация с коронавирусом в мире остается плачевной, а пика эпидемии пока не наблюдается, хотя в Китае и Южной Корее темпы распространения инфекции замедляются.



Рубль укрепляется к доллару и евро, хотя уже отошел от внутридневных максимумов и начал подавать признаки утраты импульса, подтверждая неустойчивый характер восстановления спроса на риск. Нефть Brent в моменте коснулась области $27.8 за баррель, после чего обосновалась неподалеку от уровня $27. Несмотря на откат от недавних минимумов, позиции фьючерсов остаются неустойчивыми, а понижательные риски по-прежнему преобладают.



Ухудшить настрой инвесторов могут еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США после рекордных показателей, зафиксированных в предыдущем отчете. Еще один шокирующий результат напомнит инвесторам о реальной угрозе рецессии в Штатах и может надавить на высокодоходные активы в преддверии ключевого пятничного отчета по занятости среди американцев.



"AK&M" от 02.04.2020