Цены по РФ на бензин снизились на 1 коп., на дизель - на 6 коп.

Средние цены по РФ на бензин автомобильный за период с момента предыдущей регистрации снизились на 1 коп, дизельное топливо - на 6 коп. Об этом сообщил Росстат по данным на 30 марта.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Саранске - на 0.6%.



Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Горно-Алтайске - на 0.3%, Махачкале и Новосибирске - на 0.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный



не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.90 до 49.49 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.9 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.3 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.





"AK&M" от 02.04.2020