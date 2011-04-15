Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/04/2020
16:35

Цены по РФ на бензин снизились на 1 коп., на дизель - на 6 коп.

Средние цены по РФ на бензин автомобильный за период с момента предыдущей регистрации снизились на 1 коп, дизельное топливо - на 6 коп. Об этом сообщил Росстат по данным на 30 марта.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Саранске - на 0.6%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Горно-Алтайске - на 0.3%, Махачкале и Новосибирске - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный

не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.90 до 49.49 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.9 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.3 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.


"AK&M" от 02.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100