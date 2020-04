Яндекс.Такси и Леруа Мерлен договорились о доставке

Компания "Яндекс.Такси" стала партнером по организации доставки строительных материалов и товаров для ремонта, сада и обустройства дома из российских гипермаркетов "Леруа Мерлен". Об этом говорится в сообщении сторон.



Заказать и оплатить покупки, как и раньше, можно будет на сайте или в приложении "Леруа Мерлен", выбрав доступную дату и интервал доставки. Заказ из "Леруа Мерлен" будет оплачиваться безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентом и водителем. Доставка из Леруа Мерлен через Яндекс.Такси работает в Москве и Нижнем Новгороде, началось тестирование в Перми. В ближайшее время подключение доставки начнется в других городах России.



"Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания действует в соответствии с концепцией DIY (Do It Yourself). Сеть объединяет более 450 магазинов в 13 странах мира: России, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Греции, Кипре, Румынии, Украине, Бразилии, Китае.



Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области. Сегодня в составе сети 100 гипермаркетов.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



"AK&M" от 02.04.2020