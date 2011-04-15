Х5 будет продавать соцзначимые товары по отпускной цене поставщика, ФАС

Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу Х5 Ритейл Групп, которая планирует реализовывать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Её главная цель - минимизировать негативные последствий для потребителей, вызванные распространением коронавирусной инфекции на территории России.



Ранее ритейлер направил обращение в ФАС с просьбой оценить соответствие инициативы компании антимонопольному законодательству. Рассмотрев обращение, антимонопольная служба пришла к выводу, что действия компании не противоречат положениям закона "О торговле".



Кроме того, в обращении Х5 говорилось, что к инициативе могут присоединиться и другие хозяйствующие субъекты, в том числе ПАО "Магнит", что по мнению ФАС не приведёт к нарушению положений закона "О защите конкуренции" и является допустимыми согласованными действиями.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2019 года под управлением компании находились 16.297 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 15.354 тыс. магазина "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4.124 тыс. собственных грузовых автомобиля на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2020 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директора X5 - 0.08%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2019 года выросла на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1260.4 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group за 2019 год выросла на 13.3% до 1.728 трлн руб. с 1.525 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 14.1% до 1.366 трлн руб. с 1.198 трлн руб., "Перекрёсток" - на 18.3% до 273.181 млрд руб. с 230.848 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 3.8% до 87.397 млрд руб. с 90.818 млрд руб.



В соответствии со стратегией сбалансированного роста в 2019 году компания открыла меньше магазинов по сравнению с 2018 годом - 1.866 тыс. по сравнению с 2.31 тыс. В рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 224 "магазина у дома", 16 супермаркетов и пять гипермаркетов. Кроме того, 32 магазина сети "Перекрёсток" были открыты после реконструкции в 2019 году. Помимо этого, три новых распределительных центра общей площадью 81.1 тыс. кв. м. были открыты в 2019 году.



"AK&M" от 02.04.2020