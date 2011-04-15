"Черкизово" купило "Ровеньский бройлер" за 1.7 млрд руб.

Единственной инвестицией "Черкизово" в 2019 году стала покупка 100% ЗАО "Ровеньский бройлер" за 1.7 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчёте компании.



В частности, 4 октября 2019 года группа завершила сделку по приобретению 100% акций ЗАО "Ровеньский Бройлер" за денежное вознаграждение в размере 1.664 млрд руб.



Приобретенная компания является производителем инкубационного яйца, расположенным в Белгородской области, с производственной мощностью 80 млн яиц в год. Данное приобретение позволит покрыть потребности группы в инкубационных яйцах.



Приобретение было учтено по исторической балансовой стоимости приобретенных активов и обязательств в качестве предварительного значения, поскольку иная информация на тот момент отсутствовала. Разница между уплаченным вознаграждением и исторической балансовой стоимостью приобретенных чистых активов была предварительно отнесена на основные средства на основании внутренней оценки справедливой стоимости приобретенного бизнеса, выполненной руководством группы.



Группа находится в процессе оценки справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств, которая проводится третьей стороной, и в том числе оценки в отношении основных средств, и соответственно, эти значения являются предварительными и могут быть изменены.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"