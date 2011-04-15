С.Собянин утвердил штрафы для нарушителей режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на сайте столичной мэрии.



Так, для граждан предусматриваются штрафы в размере 4 тыс. руб., для должностных лиц - 30-40 тыс. руб., для юридических лиц - 200-300 тыс. руб.



Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб., на должностных лиц - 40-50 тыс. руб., на юридических лиц - 300-500 тыс. руб.





"AK&M" от 02.04.2020