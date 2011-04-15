В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



Согласно указу, изменения в который внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гражданам для того, чтобы покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области". Гражданам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места жительства (пребывания) надо осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области. Граждане, не имеющие смартфонов, но осуществляющие перемещения в сопровождении волонтеров, у которых есть соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области", имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания.



Тем, кто находится вне места своего жительства (пребывания), необходимо предъявлять сотрудникам правоохранительных органов, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области при проведении проверочных мероприятий: QR-код сформированной заявки с сервиса "Карта жителя Нижегородской области" на экране смартфона; либо номер заявки, сформированной с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области" службой 112; либо заверенную работодателем копию подтверждения, предусмотренную указом, либо иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его жительства (пребывания), такие, например, как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 31 указа.



Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на которых режим нерабочей недели, установленный указом президента РФ N206, не распространяется, а также деятельность, которых не приостановлена указом губернатора, надо подавать заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", либо, в случае технической невозможности, - по форме, утвержденной указом губернатора.



"AK&M" от 02.04.2020