В.Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Установлено, что с 4 по 30 апреля включительно являются нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.
Высшие должностные лица субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе, должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий.
В первую очередь главам регионов необходимо определить в границах соответствующего субъекта территорий, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий.
Главы регионов должны приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего указа; установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 указа.
Указ не распространяется на: непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.
Указ также не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе.
Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ.
Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами необходимо определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля функционирование этих органов.
Государственным органам субъектов РФ и органам местного самоуправления, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19, необходимо определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля функционирование этих органов.
Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации, должны определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля включительно функционирование этих организаций.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
"AK&M" от 02.04.2020