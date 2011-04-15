Повтор! В.Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.



Установлено, что с 4 по 30 апреля включительно являются нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.



Высшие должностные лица субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе, должны обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий.



В первую очередь главам регионов необходимо определить в границах соответствующего субъекта территорий, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий.



Главы регионов должны приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего указа; установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.



Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 указа.



Указ не распространяется на: непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.



Указ также не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе.



Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ.



Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами необходимо определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля функционирование этих органов.



Государственным органам субъектов РФ и органам местного самоуправления, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19, необходимо определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля функционирование этих органов.



Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации, должны определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля включительно функционирование этих организаций.



Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

"AK&M" от 03.04.2020