Повтор! СП Сбербанка и Mail.ru Group получит контроль в "Самокате"

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды подписало обязывающую документацию по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат". Об этом говорится в сообщении сторон.



Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75.6%.



Совместное предприятие получит контроль в "Самокате", выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты.



"Самокат" - это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15-30 минут. Доставка осуществляется из дарксторов - магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group Limited по МСФО за 2019 год выросла на 3.8% до 15.649 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупная сегментная выручка выросла на 22.4% до 87.07 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 9.6% до 29.752 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года - 13.736 млрд руб.



Совокупная сегментная выручка компании за IV квартал 2019 года выросла на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 25.62 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 0.7% и составил 9.798 млрд руб. Совокупная чистая прибыль снизилась на 17.6% и составила 5.671 млрд руб.



"AK&M" от 02.04.2020