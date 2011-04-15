Твиттер Д.Трампа вновь выступает драйвером на рынке нефти

В четверг вечером нефтяные цены раллировали на фоне сообщения президента США Дональда Трампа о том, что по итогам своего разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Д.Трамп ожидает, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшее время договорятся о сокращении добычи на 10–15 млн б/с. Такой объем составляет 10–15% от всего мирового Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



"Только что говорил с моим другом Мохаммедом бин Сальманом (наследным принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а может быть, и существенно больше, что, если это произойдет, будет здорово для нефтегазовой индустрии", — заявляет Трамп в своем Twitter, — "это может быть до 15 млн баррелей. Отличные новости для всех!".



Информационное агентство Reuters также сообщает, что по заявлению государственных СМИ Саудовской Аравии, Королевство созывает экстренную встречу производителей нефти из альянса ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения по сокращению добычи и стабилизации нефтяных рынков.



В то же время российское информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что разговора по поводу ситуации на рынке нефти между Путиным и наследным принцем не было. Это поставило под сомнения прогресс в переговорах между нефтепроизводителями, на который намекает сообщение Трампа, а также реальную готовность Саудовской Аравии к возобновлению переговоров.



На фоне такой противоречивой информации нефтяные котировки сначала отреагировали бурным ростом, в моменте демонстрировав цены около $36 за баррель Brent или +40% к ценам закрытия предыдущего дня, а потом нивелировали значительную часть движения и закрыли торги ниже $30. Сегодня с утра котировки продолжают снижаться, демонстрируя возрастающую напряженность после вчерашнего оптимизма.



На физическом рынке ситуация остается сложной из-за падения спроса. Reuters сообщает о том, что цены на физическом рынке нефти торгуются с беспрецедентным дисконтом к котировкам фьючерсного рынка. Бенчмарк dated Brent, который рассчитывается аналитическим агентством S&P Global Platts по ценам на грузы сырой нефти, во вторник находился на $10 ниже фьючерсных контрактов. Такой спред указывает на существенный разрыв между существующим балансом на физическом рынке и ожиданиями трейдеров относительно будущей перспективы.



Из-за карантина, который ввели многие страны мира, спрос на нефть оказался в свободном падении. По оценке МЭА, на пике карантина профицит может составить до 20–25 млн б/с. В таких условиях пока не ясно, какие должны быть меры по сокращению добычи со стороны ОПЕК+, чтобы оказать эффективную поддержку рынку. Озвученные Трампом 10–15 млн б/с сокращения могут лишь немного смягчить падение спроса. Однако даже такие меры выглядят маловероятными, поскольку остановка добывающих мощностей в таком объеме может быть чревата значительными расходами и проблемами с перезапуском в будущем.



В то же время сам Трамп не планирует предлагать американским компаниям сокращать добычу. Об этом сообщает Reuters ссылкой со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента. Сегодня Трамп запланировал встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний, на которой будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и возможные меры по поддержке для нефтегазовой отрасли США. Среди рассматриваемых мер может быть введение пошлин на импорт нефти из Саудовской Аравии.О сокращении добычи речи не будет, рассказал источник Reuters.



По итогам вчерашнего дня участники рынка заложили в котировки возросшую вероятность заключения сделки ОПЕК+ и более быстрого восстановления цен. Котировки фьючерсов Brent подросли по все кривой на горизонте полугода. Более дальние контракты скорректировались не так выражено. Кривая стала более плоской, и контанго к ближайшему контракту заметно сократилось, хотя и остается достаточно выраженным.



С утра фьючерсы на Brent теряют 3.5% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 03.04.2020